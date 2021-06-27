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Лесные пожары в Турции: украинцев нет среди пострадавших

Новина українською →
Мармарис, Воскресенье 27 июня 2021 15:52
Лесные пожары в Турции: украинцев нет среди пострадавших Фото: лесные пожары в Мармарисе (twitter.com/VoynTV)
Автор: РБК-Украина

В результате лесных пожаров в Турции возле курортного города Мармарис украинские граждане не пострадали. Консульство держит ситуацию на контроле.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вблизи Мармариса в Турции продолжается масштабный лесной пожар. К тушению привлечены вертолеты и спецтехника. Пострадавших среди гражданских, в том числе украинцев, нет", - отметил Николенко.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.

Тем временем в сети появляются видео лесных пожаров.

Отметим, РБК-Украина писало, что причина пожаров пока неизвестна. Для тушения задействовали шесть вертолетов, но из-за сильного ветра огонь сильно распространяется.

Напомним, в мае крупные лесные пожары вспыхнули в Греции возле Афин.

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