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Лесные пожары в Анталии: Украина отправила два пожарных самолета в Турцию

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 июля Украина направит в Турцию два пожарных самолета. Они будут привлечены к тушению масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров",- говорится в сообщении.

Указано, что для помощи турецким пожарным Украина направит два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.

"Это специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и ранее привлекались к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии",- отмечают в ГСЧС.

Известно, что сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 500 гектаров.

В результате чего 4 человека погибли, 183 пострадали, из них 58 человек госпитализированы. Кроме этого, повреждено более 100 частных домов и сооружений.

Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

Всего к тушению пожара по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тысяч человек, 457 единиц техники и 35 воздушных суден.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и пообещал помочь Турции в борьбе с масштабными пожарами.

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пожарТурция