Лесные пожары в Анталии: Украина отправила два пожарных самолета в Турцию

Сегодня, 30 июля Украина направит в Турцию два пожарных самолета. Они будут привлечены к тушению масштабных лесных пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров",- говорится в сообщении.
Указано, что для помощи турецким пожарным Украина направит два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.
"Это специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и ранее привлекались к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии",- отмечают в ГСЧС.
Известно, что сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 500 гектаров.
В результате чего 4 человека погибли, 183 пострадали, из них 58 человек госпитализированы. Кроме этого, повреждено более 100 частных домов и сооружений.
Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.
Всего к тушению пожара по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тысяч человек, 457 единиц техники и 35 воздушных суден.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и пообещал помочь Турции в борьбе с масштабными пожарами.