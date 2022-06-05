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Лесные пожары в Афинах. Сожжены дома, задействованы шесть самолетов

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Афины, Воскресенье 05 июня 2022 03:14
Лесные пожары в Афинах. Сожжены дома, задействованы шесть самолетов Лесные пожары в Афинах (Фото: theatlantic.com)
Автор: Константин Широкун

В столице Греции, Афинах, бушевали лесные пожары. Огонь быстро распространился по склонам горы Гиметт, возвышающейся над городом, и над южными пригородами поднялись густые клубы дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В качестве меры предосторожности органы гражданской защиты эвакуировали некоторые части регионов Вула и Глифада примерно в 20 километрах от центра Афин. Более 130 пожарных при поддержке шести пожарных самолетов и четырех вертолетов сбросили тонны воды, чтобы потушить пламя.

Очевидцы сообщают о нескольких сожженных домах, также пострадали многие автомобили. Прошлым летом волна лесных пожаров сожгла около 30 тысяч гектаров леса и кустарников в разных частях Греции на фоне самой сильной жары в стране за последние 30 лет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин взамен предоставит Афинам свои бронированные машины.

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