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Лісові пожежі в Афінах. Спалені будинки, задіяні шість літаків

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Афіни, Неділя 05 червня 2022 03:14
Лісові пожежі в Афінах. Спалені будинки, задіяні шість літаків Лісові пожежі в Афінах (Фото: theatlantic.com)
Автор: Константин Широкун

У столиці Греції, Афінах, вирували лісові пожежі. Вогонь швидко поширився по схилах гори Гіметт, що підноситься над містом, і над південними передмістями піднялися густі клуби диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В якості запобіжного заходу органи цивільного захисту евакуювали деякі частини регіонів Вула і Гліфада приблизно в 20 кілометрах від центру Афін. Більше 130 пожежників за підтримки шести пожежних літаків і чотирьох вертольотів скинули тонни води, щоб загасити полум'я.

Очевидці повідомляють про декілька спалених будинків, також постраждали багато автомобілів. Минулого літа хвиля лісових пожеж спалила близько 30 тисяч гектарів лісу і чагарників в різних частинах Греції на тлі найсильнішої спеки в країні за останні 30 років.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Греція передасть Україні танки радянського зразка, Берлін натомість надасть Афінам свої броньовані машини.

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Греція Афины Пожежа
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