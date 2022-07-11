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Лесная реформа является частью евроинтеграционного процесса, - эксперт

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Понедельник 11 июля 2022 10:47
Лесная реформа является частью евроинтеграционного процесса, - эксперт Фото: лесная реформа является частью евроинтеграционного процесса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Образование национальной компании "Леса Украины" - европейская практика и часть глобального евроинтеграционного процесса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука в блоге на "Цензор.НЕТ".

"Украине много лет указывают на конфликт интересов в лесной отрасли, когда Гослесагентство одновременно выполняет регулирующие, контрольные и хозяйственные функции. Образование единого субъекта хозяйствования - это фактически разделение функций", - заявил эксперт.

По его мнению, объединение лесхозов в единую национальную компанию является крайне важным еще и учитывая сложный отопительный сезон и обеспечение нужд армии.

"Власти рассматривают сценарий дефицита газа, в правительстве заявляют о подготовке резервных систем отопления - модульных и мобильных котельных. Соответственно, лесное хозяйство Украины становится полноценным участником отопительного сезона. Осенью с возвратом холодов объемы заказа (для армии) вырастут в разы - это и дрова, и материал для строительства укрытий. Для перевода отрасли на военные рельсы нужно усилить управленческую вертикаль. Должны появиться инструменты для принятия оперативных кадровых решений и контроля за их выполнением", - утверждает Корольчук.

По его словам, никаких негативных последствий реформа не предусматривает.

Налоги остаются на местах, структура остается, техника остаются, кадры остаются, успокаивает эксперт.

"Как сегодня законодательно запрещено приватизировать лесхозы, так и ГП "Леса Украины" не будут подлежать приватизации. В законе "О приватизации государственного и коммунального имущества" указано, что водные и лесные ресурсы не подлежат приватизации. Не проводить реформу, потому что во времена Януковича и Азарова также объединили какие-то госпредприятия, а потом разграбили? Ну, это совсем несерьезно считать аргументом. На самом деле причина возмущения реформой очень проста и понятна - некоторые руководители в регионах опасаются потерять влияние и возможности. Собственно, это и порождает нежелание перемен. Вокруг проявляется лобби - определенные народные депутаты, главы местных органов власти. Но старой жизни приходит конец, ведь война требует решительных и бескомпромиссных решений", - отмечает Корольчук.

Напомним, проект постановления Кабинета министров об управлении объектами государственной собственности в сфере лесного хозяйства предусматривает реорганизацию государственных унитарных коммерческих предприятий, которые находятся в сфере управления Госагентства лесных ресурсов и создание госпредприятия "Леса Украины".

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