Leopard, морські дрони та Cerber: Бельгія розкрила допомогу Україні на 1 млрд євро

За його словами, переважна частина допомоги, 645 мільйонів євро, має бельгійське походження.

"Виробництво силами власної індустрії означає, що значна частина коштів повертається до економіки Бельгії та підтримує зайнятість в оборонному секторі країни", - заявив Франкен.

Як пише видання, у новому пакеті допомоги Україна може розраховувати на швидке постачання близько 100 броньованих машин швидкої допомоги і транспортних автомобілів Unimog.

Бельгія також передасть Україні п'ять безпілотних морських суден та інші безпілотники, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення дронів, окуляри нічного бачення і захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Також буде поставлено понад 16 000 одиниць зброї і гармат, а також 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber і бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною вежею для проведення випробувань.

Окрім цього Бельгія інвестує в підготовку українських техніків з обслуговування F-16 у рамках коаліції у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю. Бельгія також підтримує запуск виробничих потужностей з випуску 70-мм ракет в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Надається також програмне забезпечення.