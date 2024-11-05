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Лень зіграв 10 хвилин у перемозі "Сакраменто", "Юта" без Михайлюка створила диво: хайлайти

Вівторок 05 листопада 2024 10:28
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Лень зіграв 10 хвилин у перемозі "Сакраменто", "Юта" без Михайлюка створила диво: хайлайти Фото: Олексій Лень та Святослав Михайлюк у складі збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Команди Національної баскетбольної асоціації з українцями в складі синхронно здобули перемоги в регулярній першості сезону 2024/25. Щоправда, "Сакраменто Кінгз" і "Юта Джаз" упоралися без Олексія Леня та Святослава Михайлюка відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Центровий "Кінгз" розпочав матч проти "Маямі" на лаві запасних. У стартовій п'ятірці з'явилися Фокс, Елліс, Сабоніс, Мюррей та Дерозан.

Лень отримав час згодом. На паркеті він провів 10 хвилин і встиг оформити 1 підбирання і 1 асист. Український баскетболіст виконав одну невдалу спробу з гри на 3 очки. Лень виконав 1 перехоплення, поставив 1 блокшот і одного разу сфолив, а "Сакраменто" здобув мінімальну перемогу (111:110).

Тим часом Михайлюк не потрапив у старт "Джаз" на протистояння з "Чикаго". Вілл Гарді з перших хвилин випустив Джорджа, Секстона, Кесслера, Філіповскі та Вільямса.

Українець на майданчику так і не з'явився. Разом із форвардом Чібве він провів увесь поєдинок на лаві запасних. "Юта" спромоглася на невелику сенсацію, дотиснувши "Буллз" у фінальній чверті (135:126). Михайлюк у нинішньому сезоні провів лише 15 хвилин за "джазменів" у фіаско проти "Денвера".

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита на Луганщині, виховувався в школі олімпійського резерву Дніпра, а на дорослому рівні дебютував у складі "Дніпра". Обраний "Фініксом" під 5-м номером драфту НБА-2013.

Провів п'ять сезонів поспіль у лавах "Санз". Перед кампанією 2018/19 підписав дворічний контракт із "Атлантою", але посеред другого сезону був обміняний до "Сакраменто". Далі по півроку відіграв за "Торонто" та "Вашингтон", а потім повернувся до "Кінгз".

Сезон 2021/22 розпочав у лавах "Сакраменто", а в складі збірної України виступив на Євробаскеті-2022. Баскетбольний ідол Леня – чемпіон асоціації-2008 із "Бостоном" Кевін Гарнетт.

До слова, напередодні форвард "Атланти" Джонсон очолив підбірку моментів зі силовим слемданком.

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