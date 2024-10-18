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Лень став "королем" підбирань на фініші передсезонки НБА

Сакраменто, П'ятниця 18 жовтня 2024 11:43
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Лень став "королем" підбирань на фініші передсезонки НБА Фото: Олексій Лень (instagram.com/alexlen_25)
Автор: Андрій Костенко

Українець Олексій Лень не врятував "Сакраменто Кінгз" від поразки "Лос-Анджелес Кліпперс" у останньому спарингу перед офіційним стартом сезону Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Клуб українця поступився – 91:113. Наш центровий відіграв 14 хвилин. Він невдало атакував кільце суперників, записавши на особистий рахунок лише 1 очко. "Змазав" всі кидки з гри – два двоочкові та один триочковий – і реалізував один штрафний з двох. На рахунку Леня також 1 блокшот при 2 втратах.

Натомість досвідчений бігмен добре діяв під кошиками, зібравши 9 підбирань. Стільки ж відскоків на рахунку головного конкурента Леня – Домантаса Сабоніса. Литовець провів на паркеті 27 хвилин і став найрезультативнішим у складі "королів" – 24 очки.

Старт НБА: що відомо

Це був останній передсезонний поєдинок "Сакраменто". За декілька днів команда українця , як і всі інші учасники ліги, розпочне регулярний чемпіонат.

Старт сезону відбудеться 22 жовтня. У цей день "Нью-Йорк" зіграє проти "Бостона", а "Міннесота" проти "Лейкерс".

"Сакраменто" перший поєдинок проведе 24 жовтня, дома з "Міннесотою". Клуб іншого українця – "Юта" Святослава Михайлюка – стартує днем раніше, також у рідних стінах зіграє проти "Мемфіса".

Кожна з команд проведе у регулярному чемпіонаті по 80 матчів. Цей етап сезону НБА завершиться 13 квітня 2025 року.

До слова, вінгер "Рейнджерс" із переможним хет-триком став головною зіркою вечора у НХЛ.

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