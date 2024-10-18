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Лень стал "королем" подборов на финише предсезонки НБА

Сакраменто, Пятница 18 октября 2024 11:43
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Лень стал "королем" подборов на финише предсезонки НБА Фото: Алексей Лень (instagram.com/alexlen_25)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Алексей Лень не спас "Сакраменто Кингз" от поражения "Лос-Анджелес Клипперс" в последнем спарринге перед официальным стартом сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Клуб украинца уступил – 91:113. Наш центровой отыграл 14 минут. Он неудачно атаковал кольцо соперников, записав на личный счет всего 1 очко. "Смазал" все броски с игры – два двухочковых и один трехочковый – и реализовал один штрафной из двух. На счету Леня также 1 блок-шот при 2 потерях.

В то же время опытный бигмен хорошо действовал под кольцами, собрав 9 подборов. Столько же отскоков на счету главного конкурента Леня – Домантаса Сабониса. Литовец провел на паркете 27 минут и стал самым результативным в составе "королей" – 24 очка.

Старт НБА: что известно

Это был последний предсезонный поединок "Сакраменто". Через несколько дней команда украинца, как и все остальные участники лиги, начнет регулярный чемпионат.

Старт сезона состоится 22 октября. В этот день "Нью-Йорк" сыграет против "Бостона", а "Миннесота" против "Лейкерс".

"Сакраменто" первый поединок проведет 24 октября дома с "Миннесотой". Клуб другого украинца – "Юта" Святослава Михайлюка – стартует днем раньше, также в родных стенах сыграет против "Мемфиса".

Каждая команда проведет в регулярном чемпионате по 80 матчей. Этот этап сезона НБА завершится 13 апреля 2025 года.

К слову, вингер "Рейнджерс" с победным хет-триком стал главной звездой вечера в НХЛ.

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