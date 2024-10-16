Лень пасивним виступом не відвернув "Сакраменто" від поразки в передсезонці НБА

Український центровий розпочав матч на лаві запасних, а його співвітчизник Святослав Михайлюк не потрапив у склад "джазменів". Натомість в стартовій п'ятірці каліфорнійців з'явилися Фокс, Елліс, Сабоніс, Мюррей та Дерозан.

Лень отримав ігровий час згодом. На паркеті він загалом провів 14 хвилин. Українець встиг набрати лише 3 очки, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. За статистичним показником "плюс-мінус" результат центрового виявився позитивним (+6).

Лень виконав один триочковий кидок, який виявився влучним. Окрім того, він одного разу втратив м'яч. Для порівняння, основний центровий "Сакраменто" Сабоніс оформив дабл-дабл – 29 очок, 16 підбирань і 8 передач за понад 36 хвилин у грі. Та навіть цього забракло для успіху (114:117).

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в училищах фізкультури Луганська та Дніпра, а також СДЮШОР-5 Дніпра.

Не отримав реального шансу закріпитися в першій команді "Дніпра" після видатних виступів у дублі команди. Переїхав до США та опинився в складі "Меріленд Террапінс" у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). На драфті НБА-2013 обраний "Фініксом" під п'ятим номером.

У лавах "Санз" провів 5 сезонів. Пізніше захищав кольори "Атланти", "Сакраменто", "Торонто" та "Вашингтона". Повернувся до "Кінгз" у серпні 2021-го. Кумири в баскетболі – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.