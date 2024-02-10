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Лень оновив рекорд сезону НБА для українців у сенсаційному розгромі чемпіона

Сакраменто, Субота 10 лютого 2024 10:24
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Лень оновив рекорд сезону НБА для українців у сенсаційному розгромі чемпіона Фото: Олексій Лень набрав 11 пунктів проти "Наггетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень у протистоянні з "Денвер Наггетс" встановив новий орієнтир результативності для співвітчизників у нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

30-річний українець розпочав матч на лаві запасних. У стартовій п'ятірці "Кінгз" натомість вийшли Фокс, Хертер, Сабоніс, Мюррей та Барнс.

Перебіг подій на майданчику дозволив тренерському штабу "Сакраменто" використати майже всіх доступних виконавців. Лень отримав 15 хвилин ігрового часу. Він встиг набрати 11 очок, зробив 2 підбирання і віддав 1 асист. Така результативність стала найвищою в сезоні і для центрового персонально, і для всіх українців за океаном.

Лень виконав 5 кидків із гри. З них влучними виявилися 4 спроби. Також український баскетболіст реалізував три з п'яти штрафних кидків. За статистичним показником "плюс-мінус" результат центрового виявився позитивним (+13), а "Кінгз" здобули надупевнену перемогу (135:106).

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в луганському та дніпровському училищах фізкультури, СДЮШОР-5 Дніпра.

Після виступів у дублі "Дніпра" не отримав реального шансу в першій команді та поїхав до США. Там грав у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Меріленд Террапінс". Обраний "Фініксом" під п'ятим номером драфту НБА-2013.

У складі "Санз" провів 5 сезонів. Влітку 2018-го підписав контракт із "Атлантою", а згодом змінив цілу низку клубів – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". У серпні 2021 повернувся в лави "Кінгз". Баскетбольні ідоли – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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