Лень з крихтами часу не врятував "Сакраменто" від заслуженої поразки: відео

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень не зміг вийти на провідні ролі в протистоянні з "Г'юстон Рокетс" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

"Королі" з Каліфорнії зазнали поразки в Техасі. Господарі "привезли" команді українця 14 і 15 очок переваги в першій та фінальній чверті відповідно. Непогані відрізки "Сакраменто" в середині зустрічі не допомогли (89:107).

Лень традиційно розпочав поєдинок із лави запасних. Натомість до стартової п'ятірки "Кінгз" потрапили Мюррей, Барнс, Сабоніс, Хертер і Мітчелл. Як наслідок, уродженець Луганщини провів на паркеті всього 2 хвилини та 37 секунд.

За відведений час український центровий не встиг відкрити лік очкам. Єдиним досягненням Леня в протистоянні з "Г'юстоном" стало 1 підбирання. За статистичним показником "плюс-мінус" результат зірки збірної України позитивний – +1.

Наразі Лень не може похизуватися ігровою практикою у сезоні 2023/24. Під егідою Національної баскетбольної асоціації він лише двічі провів по дві з хвостиком хвилини. Ще в трьох матчах українець просидів увесь час на лаві запасних.