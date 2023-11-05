Лень с крошками времени не спас "Сакраменто" от заслуженного поражения: видео

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень не смог выйти на ведущие роли в противостоянии с "Хьюстон Рокетс" на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

"Короли" из Калифорнии потерпели поражение в Техасе. Хозяева "привезли" команде украинца 14 и 15 очков преимущества в первой и финальной четверти соответственно. Неплохие отрезки "Сакраменто" в середине встречи не помогли (89:107).

Лень традиционно начал поединок со скамейки запасных. Зато в стартовую пятерку "Кингз" попали Мюррей, Барнс, Сабонис, Хертер и Митчелл. Как следствие, уроженец Луганской области провел на паркете всего 2 минуты и 37 секунд.

За отведенное время украинский центровой не успел открыть счет очкам. Единственным достижением Леня в противостоянии с "Хьюстоном" стал 1 подбор. По статистическому показателю "плюс-минус" результат звезды сборной Украины положительный – +1.

Пока Лень не может похвастаться игровой практикой в сезоне 2023/24. Под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации он всего дважды провел по две с хвостиком минуты. Еще в трех матчах украинец просидел все время на скамье запасных.