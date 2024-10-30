Лень доклався до перемоги "Сакраменто" над "Ютою" Михайлюка: хайлайти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НБА, регулярний чемпіонат

"Юта" – "Сакраменто" – 96:113 (22:34, 30:27, 14:29, 30:23)

Обидва українці розпочали матч на лаві запасних. Михайлюк так і не з'явився на паркеті, а Лень провів на майданчику понад 5 хвилин.

За відведений час центровий "Кінгз" набрав 2 очки та зробив 4 підбирання. Він реалізував один двоочковий. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Леня виявився негативним (-7).

Водночас "Сакраменто" домінував у першій та третій чвертях. У цих ігрових відрізках каліфорнійці "привезли" господарям 27 пунктів переваги. Локальні успіхи "джазменів" у другій та фінальній чвертях лише дозволили уникнути повного розгрому з дефіцитом очок -17.

"Кінгз" завдяки перемозі піднялися на 7-ме місце в Західній конференції. Рекорд команди Леня – 2 перемоги, 2 поразки. Натомість "Юта" з чотирма поразками тут опинилася на дні турнірної таблиці.