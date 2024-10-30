Лень доклався до перемоги "Сакраменто" над "Ютою" Михайлюка: хайлайти
Центровий Олексій Лень допоміг "Сакраменто Кінгз" здолати на виїзді "Юту Джаз" Святослава Михайлюка в регулярній першості Національної баскетбольної асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НБА, регулярний чемпіонат
"Юта" – "Сакраменто" – 96:113 (22:34, 30:27, 14:29, 30:23)
Обидва українці розпочали матч на лаві запасних. Михайлюк так і не з'явився на паркеті, а Лень провів на майданчику понад 5 хвилин.
За відведений час центровий "Кінгз" набрав 2 очки та зробив 4 підбирання. Він реалізував один двоочковий. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Леня виявився негативним (-7).
Водночас "Сакраменто" домінував у першій та третій чвертях. У цих ігрових відрізках каліфорнійці "привезли" господарям 27 пунктів переваги. Локальні успіхи "джазменів" у другій та фінальній чвертях лише дозволили уникнути повного розгрому з дефіцитом очок -17.
"Кінгз" завдяки перемозі піднялися на 7-ме місце в Західній конференції. Рекорд команди Леня – 2 перемоги, 2 поразки. Натомість "Юта" з чотирма поразками тут опинилася на дні турнірної таблиці.
До слова, напередодні форвард "Торонто" Барретт очолив підбірку моментів зі спуртом під щит "Денвера".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.