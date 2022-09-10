Леклер выиграл для "Феррари" квалификацию Гран-при Италии

Монегаск проехал самый быстрый круг на домашней для "Феррари" трассе. В финальной попытке он показал время 1:20.161 на "софте".

Первый сегмент квалификации стал последним для двух пилотов "Хааса" и "Астон Мартина" – Шумахера с Магнуссеном и Стролла с Феттелем соответственно. Еще одним неудачником стал Латифи из "Уильямса". Зато во втором завершили борьбу Цунода ("Альфа Таури"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Де Вриз ("Уильямс"), Боттас ("Альфа Ромео") и Окон ("Альпин").

В третьем сегменте первым ход совершил Карлос Сайнс. Испанский пилот "Феррари" в первой попытке показал лучший круг, воспользовавшись слип-стримом Леклера. Ферстаппен в этой попытке стал третьим.

А вот в финальной монегаск прибавил, особенно на втором временном отрезке. Ускорился и действующий чемпион, но догнать Леклера ему было не суждено. Ферстаппен отстал в итоге на 0.145 секунды. Сайнс показал третье время. Дополнили топ-10 Перес ("Ред Булл"), Хэмилтон, Расселл (оба – "Мерседес"), Норрис, Риккардо (оба – "Макларен"), Гасли ("Альфа Таури") и Алонсо ("Альпин").

Однако из-за целой лавины штрафов стартовая решетка будет выглядеть иным образом. С первого ряда будут стартовать Леклер и Расселл. Для монегаска этот поул стал 8-м в нынешнем сезоне.

Гран-при Италии состоится в воскресенье, 11 сентября. Старт гонки – в 16:00 по киевскому времени.