UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Леклер виграв кваліфікацію Гран-прі Азербайджану

Фото: Шарль Леклер упевнено завоював поул (x.com/scuderiaferrari)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер у неділю стартуватиме першим на вуличному автодромі в Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Монегаск показав найкращий час за підсумками суботніх заїздів. Він проїхав коло за 1:41.365 хвилини.

Після першого сегменту виступи завершили пілот "Альпін" Окон, гонщики "Кік Заубера" Чжоу та Боттас, сенсаційно – претендент на титул Норріс ("Макларен"), а також Ріккардо з РБ. Натомість у другій частині вибули пілот "Астон Мартіна" Стролл, Хюлькенберг ("Хаас"), гонщик "Альпін" Гаслі, Цунода з РБ і Берман ("Хаас").

Після першої спроби в третьому сегменті кваліфікації в лідери вийшов Леклер, а Ферстаппен за кермом "Ред Булла" з помилкою опинився на 6-й позиції. На другому швидкому колі пілот Скудерії зняв ще три "десятки". Натомість нідерландець, хоч і покращив час, але залишився шостим.

Поруч із Леклером із першого ряду стартуватиме гонщик "Макларена" Піастрі. Далі розташувалися пілот "Феррарі" Сайнс і Перес ("Ред Булл"). П'ятим завершив кваліфікацію гонщик "Мерседеса" Расселл. Доповнили топ-10 Хемілтон ("Мерседес"), пілот "Астон Мартіна" Алонсо та дует із "Вільямса" – Колапінто та Албон.

Гран-прі Азербайджану відбудеться в неділю, 15 вересня. Старт призначений на 14:00 за київським часом. Тривалість – 51 коло.

 

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
FerrariФормула-1