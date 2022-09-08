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Леклер и Сайнс подготовили особые шлемы на домашний гран-при "Феррари"

Фото: Шарль Леклер и Карлос Сайнс на Гран-при Венгрии (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Гран-при Италии в Формуле-1 этого года станет особенным для команды "Феррари", которая будет праздновать 75-летие создания первого гоночного болида компании легендарного Энцо Феррари. Главный мотив праздника – желтый цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

Дуэт пилотов Скудерии подготовил специальные шлемы к гонке в Монце. Они выполнены в желтом цвете, специально под комбинезоны гонщиков и ливре. болида на Гран-при Италии-2022.

Леклер и Сайнс будут выступать в желтом в честь 75-й годовщины создания болида Ferrari 125 S. Его конструктор Джоаккино Коломбо сконструировал в Модене – родном городе основателя культовой автомобилестроительной компании Энцо Феррари. Цвет, который конюшня и пилоты использовали в дизайне, называется Giallo Modena.

Гран-при Италии пройдет 9-11 сентября на Национальном автодроме в Монце. В прошлом году победителем гонки стал пилот "Макларена" Даниэль Риккардо. Леклер и Сайнс финишировали лишь 4-м и 6-м соответственно.

В нынешнем сезоне монегаск делит второе место в зачете пилотов с Серхио Пересом ("Ред Булл"). У обоих гонщиков по 201 балла. Тем временем испанец из "Феррари" – пятый (175 пунктов). Безоговорочным лидером остается Макс Ферстаппен, набравший 310 очков.

Фото: Шлемы Карлоса Сайнса (1-4) и Шарля Леклера (5-8) (facebook.com/ScuderiaFerrari)

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FerrariФормула-1