UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Леклер победил на Гран-при Австралии. Ферстаппен во второй раз в сезоне не смог финишировать

Фото: Шарль Леклер и Серхио Перес (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал вторую победу на старте сезона-2022 в Формуле-1. Монегаск триумфовал на третьем этапе чемпионата в австралийском Мельбурне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итоги гонки.

Лидер "Феррари" стартовал с поула и сумел оградить позицию от атак действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Леклер постоянно увеличивал свое преимущество над соперниками, невзирая на несколько выездов автомобиля безопасности.

Ферстаппен попытался пойти в ва-банк и показал лучшее время на 40-м круге. Эта попытка оказалась опрометчивой. Уже на следующем круге нидерландец подметил проблемы с болидом и припарковался на обочине после переговоров с боксами.

Этот эпизод фактически убил интригу в Гран-при. Леклер спокойно довел гонку до победы, оформив первый "Большой шлем" в карьере. Он получил поул, лидировал со старта к финишу, показал лучшее время в гонке и финишировал первым.

Дополнили подиум Серхио Перес и Джордж Расселл. Главной неожиданностью стал финиш Алекса Албона из "Уильямса" 10-м. Тайский пилот проехал 57 кругов (из 58-ми) на резине Hard и только на последнем сменил шины на Soft.

А вот неудачником вместе с Ферстаппеном стал Карлос Сайнс. Пилот "Феррари" провалил квалификацию, а затем и старт гонки. В конце концов, испанец вылетел в гравий на 2-м круге и завершил гран-при досрочно.

Классификация Гран-при Австралии-2022:

  1. Шарль Леклер
  2. Серхио Перес (+20.524)
  3. Джордж Расселл (+25.593)


В общем зачете уверенное лидерство захватил Леклер (71 очко). Далее следуют Расселл (37 пунктов), Сайнс (33), Перес (30), Хэмилтон (28) и Ферстаппен (25). В Кубке конструкторов наверху "Феррари" (104 балла), которая опережает "Мерседес" (65) и "Ред Булл" (55).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1