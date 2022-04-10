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Леклер победил на Гран-при Австралии. Ферстаппен во второй раз в сезоне не смог финишировать

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Мельбурн, Воскресенье 10 апреля 2022 14:47
Леклер победил на Гран-при Австралии. Ферстаппен во второй раз в сезоне не смог финишировать Фото: Шарль Леклер и Серхио Перес (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал вторую победу на старте сезона-2022 в Формуле-1. Монегаск триумфовал на третьем этапе чемпионата в австралийском Мельбурне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итоги гонки.

Лидер "Феррари" стартовал с поула и сумел оградить позицию от атак действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Леклер постоянно увеличивал свое преимущество над соперниками, невзирая на несколько выездов автомобиля безопасности.

Ферстаппен попытался пойти в ва-банк и показал лучшее время на 40-м круге. Эта попытка оказалась опрометчивой. Уже на следующем круге нидерландец подметил проблемы с болидом и припарковался на обочине после переговоров с боксами.

Этот эпизод фактически убил интригу в Гран-при. Леклер спокойно довел гонку до победы, оформив первый "Большой шлем" в карьере. Он получил поул, лидировал со старта к финишу, показал лучшее время в гонке и финишировал первым.

Дополнили подиум Серхио Перес и Джордж Расселл. Главной неожиданностью стал финиш Алекса Албона из "Уильямса" 10-м. Тайский пилот проехал 57 кругов (из 58-ми) на резине Hard и только на последнем сменил шины на Soft.

А вот неудачником вместе с Ферстаппеном стал Карлос Сайнс. Пилот "Феррари" провалил квалификацию, а затем и старт гонки. В конце концов, испанец вылетел в гравий на 2-м круге и завершил гран-при досрочно.

Классификация Гран-при Австралии-2022:

  1. Шарль Леклер
  2. Серхио Перес (+20.524)
  3. Джордж Расселл (+25.593)


В общем зачете уверенное лидерство захватил Леклер (71 очко). Далее следуют Расселл (37 пунктов), Сайнс (33), Перес (30), Хэмилтон (28) и Ферстаппен (25). В Кубке конструкторов наверху "Феррари" (104 балла), которая опережает "Мерседес" (65) и "Ред Булл" (55).

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