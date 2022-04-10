Леклер переміг на Гран-прі Австралії. Ферстаппен вдруге в сезоні не зміг фінішувати
Пілот "Феррарі" Шарль Леклер здобув другу перемогу на старті сезону-2022 у Формулі-1. Монегаск тріумфував на третьому етапі чемпіонату в австралійському Мельбурні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на підсумки гонки.
Лідер "Феррарі" стартував з поулу та зумів захистити позицію від атак чинного чемпіона Макса Ферстаппена. Леклер постійно збільшував свою перевагу над суперниками, попри кілька виїздів автомобіля безпеки.
Ферстаппен спробував піти у ва-банк і показав найкращий час на 40-му колі. Ця спроба виявилася необачною. Уже на наступному колі нідерландець помітив проблеми з болідом і припаркувався на узбіччі після переговорів із боксами.
Цей епізод фактично вбив інтригу в гран-прі. Леклер спокійно довів гонку до перемоги, оформивши перший "Великий шолом" у кар'єрі. Він здобув поул, лідирував зі старту до фінішу, показав найкращий час у гонці та фінішував першим.
Доповнили подіум Серхіо Перес і Джордж Расселл. Головною несподіванкою став фініш Алекса Албона з "Вільямс" 10-м. Тайський пілот проїхав 57 кіл (із 58-ми) на гумі Hard і лише на останньому змінив шини на Soft.
А ось невдахою разом із Ферстаппеном став Карлос Сайнс. Пілот "Феррарі" провалив кваліфікацію, а потім і старт гонки. Зрештою, іспанець вилетів у гравій на 2-му колі та завершив гран-прі достроково.
Класифікація Гран-прі Австралії-2022:
- Шарль Леклер
- Серхіо Перес (+20.524)
- Джордж Расселл (+25.593)
У загальному заліку впевнене лідерство захопив Леклер (71 очко). Далі йдуть Расселл (37 пунктів), Сайнс (33), Перес (30), Хемілтон (28) і Ферстаппен (25). Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Феррарі" (104 бали), яка випереджає "Мерседес" (65) і "Ред Булл" (55).
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