Леклер переміг на Гран-прі Австралії. Ферстаппен вдруге в сезоні не зміг фінішувати

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер здобув другу перемогу на старті сезону-2022 у Формулі-1. Монегаск тріумфував на третьому етапі чемпіонату в австралійському Мельбурні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на підсумки гонки .

Лідер "Феррарі" стартував з поулу та зумів захистити позицію від атак чинного чемпіона Макса Ферстаппена. Леклер постійно збільшував свою перевагу над суперниками, попри кілька виїздів автомобіля безпеки.

Ферстаппен спробував піти у ва-банк і показав найкращий час на 40-му колі. Ця спроба виявилася необачною. Уже на наступному колі нідерландець помітив проблеми з болідом і припаркувався на узбіччі після переговорів із боксами.

Цей епізод фактично вбив інтригу в гран-прі. Леклер спокійно довів гонку до перемоги, оформивши перший "Великий шолом" у кар'єрі. Він здобув поул, лідирував зі старту до фінішу, показав найкращий час у гонці та фінішував першим.

Доповнили подіум Серхіо Перес і Джордж Расселл. Головною несподіванкою став фініш Алекса Албона з "Вільямс" 10-м. Тайський пілот проїхав 57 кіл (із 58-ми) на гумі Hard і лише на останньому змінив шини на Soft.

А ось невдахою разом із Ферстаппеном став Карлос Сайнс. Пілот "Феррарі" провалив кваліфікацію, а потім і старт гонки. Зрештою, іспанець вилетів у гравій на 2-му колі та завершив гран-прі достроково.

Класифікація Гран-прі Австралії-2022:

Шарль Леклер Серхіо Перес (+20.524) Джордж Расселл (+25.593)

У загальному заліку впевнене лідерство захопив Леклер (71 очко). Далі йдуть Расселл (37 пунктів), Сайнс (33), Перес (30), Хемілтон (28) і Ферстаппен (25). Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Феррарі" (104 бали), яка випереджає "Мерседес" (65) і "Ред Булл" (55).