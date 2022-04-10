ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Леклер переміг на Гран-прі Австралії. Ферстаппен вдруге в сезоні не зміг фінішувати

Новость на русском →
Мельбурн, Неділя 10 квітня 2022 14:47
Леклер переміг на Гран-прі Австралії. Ферстаппен вдруге в сезоні не зміг фінішувати Фото: Шарль Леклер і Серхіо Перес (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер здобув другу перемогу на старті сезону-2022 у Формулі-1. Монегаск тріумфував на третьому етапі чемпіонату в австралійському Мельбурні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на підсумки гонки.

Лідер "Феррарі" стартував з поулу та зумів захистити позицію від атак чинного чемпіона Макса Ферстаппена. Леклер постійно збільшував свою перевагу над суперниками, попри кілька виїздів автомобіля безпеки.

Ферстаппен спробував піти у ва-банк і показав найкращий час на 40-му колі. Ця спроба виявилася необачною. Уже на наступному колі нідерландець помітив проблеми з болідом і припаркувався на узбіччі після переговорів із боксами.

Цей епізод фактично вбив інтригу в гран-прі. Леклер спокійно довів гонку до перемоги, оформивши перший "Великий шолом" у кар'єрі. Він здобув поул, лідирував зі старту до фінішу, показав найкращий час у гонці та фінішував першим.

Доповнили подіум Серхіо Перес і Джордж Расселл. Головною несподіванкою став фініш Алекса Албона з "Вільямс" 10-м. Тайський пілот проїхав 57 кіл (із 58-ми) на гумі Hard і лише на останньому змінив шини на Soft.

А ось невдахою разом із Ферстаппеном став Карлос Сайнс. Пілот "Феррарі" провалив кваліфікацію, а потім і старт гонки. Зрештою, іспанець вилетів у гравій на 2-му колі та завершив гран-прі достроково.

Класифікація Гран-прі Австралії-2022:

  1. Шарль Леклер
  2. Серхіо Перес (+20.524)
  3. Джордж Расселл (+25.593)

У загальному заліку впевнене лідерство захопив Леклер (71 очко). Далі йдуть Расселл (37 пунктів), Сайнс (33), Перес (30), Хемілтон (28) і Ферстаппен (25). Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Феррарі" (104 бали), яка випереджає "Мерседес" (65) і "Ред Булл" (55).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну