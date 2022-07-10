Леклер победил Ферстаппена на Гран-при Австрии, Перес и Сайнс не финишировали

Главная борьба на старте развернулась за спинами Ферстаппена и Леклера. Там за позиции на грани фола сражались Сайнс, Расселл и Перес. В конце концов, третьим лишним оказался мексиканец – пилота "Ред Булл" подбил Расселл и "отправил" в конец пелотона.

Тем временем Ферстаппен не смог создать солидный гандикап перед двумя "Феррари". Леклер сначала ехал в темпе чемпиона мира, затем приблизился к нему в упор, а после неудачной попытки обошел нидерландца на 12-м круге. В ответ Ферстаппен отправился на ранний пит-стоп.

В какой-то момент эта тактика казалась выигрышной. Нидерландский гонщик вернулся в лидеры после пит-стопов обоих "Ферарри". Но Леклер на свежей резине феноменально быстро настиг Ферстаппена и легко обошел его. После вторых пит-стопов обоих ситуация повторилась.

Добавил интриги в гонке Сайнс. На 58-м круге пилот "Феррари" перестал догонять Ферстаппена, притормозил, а двигатель итальянской конюшни загорелся! Дирекция гонки объявила режим виртуальной машины безопасности, а Леклер с Ферстаппеном синхронно поехали в боксы.

На свежей резине оба шли ровно. Тем не менее, за несколько кругов до финиша у монегаска возникли проблемы с педалью акселатора. Но даже с такой серьезной проблемой Леклер сумел победить и сократить отрыв от Ферстаппена в чемпионской гонке.

Ферстаппен довольствовался вторым местом, а дополнил подиум Хэмилтон на "Мерседесе". Также в топ-10 по итогам гран-при попали Расселл ("Мерседес"), Окон ("Альпин"), Шумахер ("Хаас"), Норрис ("Макларен"), Магнуссен ("Хаас"), Риккардо ("Макларен" ") и Алонсо ("Альпин").

Классификация Гран-при Австрии-2022:

Шарль Леклер Макс Ферстаппен (+1.532) Льюис Хэмилтон (+41.217)

Благодаря победе в Австрии Леклер поднялся на второе место в общем зачете. В активе монегаска 170 очков. Ферстаппен остался лидером (208 баллов), а Перес опустился на третью позицию (151). В Кубке конструкторов наверху "Ред Булл" (359 пунктов), который опережает "Феррари" (303) и "Мерседес" (237).