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Леклер переміг у напівдощовій кваліфікації Гран-прі Сингапуру

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Сингапур, Субота 01 жовтня 2022 17:22
Леклер переміг у напівдощовій кваліфікації Гран-прі Сингапуру Фото: Шарль Леклер виявився найшвидшим у кваліфікації (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер стартуватиме з першої позиції на старті Гран-прі Сингапуру після перемоги в кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Монегаск проїхав найшвидше коло на трасі "Маріна Бей". У фінальній спробі він продемонстрував час 1:49.412 на "софті".

У першому сегменті завершили виступи обидва пілоти "Вільямса" – Латіфі та Албон, Окон ("Альпін"), Ріккардо на "Макларені" та гонщик "Альфа Ромео" Боттас. Натомість у другому припинили боротьбу Чжоу ("Альфа Ромео"), Феттель ("Астон Мартін"), Шумахер ("Хаас"), Стролл ("Астон Мартін") і Расселл ("Мерседес").

У третьому сегменті траса почала інтесивно підсихати, тож найкращий результат постійно оновлювався. У тимчасових лідерах побували і Алонсо, і Хемілтон, й інші пілоти. Проте, Леклер зумів втримати позицію від зазіхань опонентів, випередивши Переса ("Ред Булл") усього на 0.022 секунди.

Третім завершив сесію 7-разовий чемпіон світу Хемілтон, відставши на 0.054 секунди. Доповнили топ-10 Сайнс ("Феррарі"), Алонсо ("Альпін"), Норріс ("Макларен"), Гаслі ("Альфа Таурі"), Ферстаппен ("Ред Булл"), Магнуссен ("Хаас") і Цунода ("Альфа Таурі").

Гран-прі Сингапуру відбудеться в неділю, 2 жовтня. Старт гонки – о 15:00 за київським часом.

До слова, раніше ФІА затвердила календар Формули-1 на сезон-2023.

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