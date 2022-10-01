Леклер победил в полудождевой квалификации Гран-при Сингапура

Пилот "Феррари" Шарль Леклер будет стартовать с первой позиции на старте Гран-при Сингапура после победы в квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Монегаск проехал самый быстрый круг на трассе "Марина Бей". В финальной попытке он продемонстрировал время 1:49.412 на "софте".

В первом сегменте завершили выступления оба пилота "Уильямса" – Латифи и Албон, Окон ("Альпин"), Риккардо на "Макларене" и гонщик "Альфа Ромео" Боттас. Во втором прекратили борьбу Чжоу ("Альфа Ромео"), Феттель ("Астон Мартин"), Шумахер ("Хаас"), Стролл ("Астон Мартин") и Расселл ("Мерседес").

В третьем сегменте трасса начала интенсивно подсыхать, поэтому лучший результат постоянно обновлялся. Во временных лидерах побывали и Алонсо, и Хэмилтон, и другие пилоты. Тем не менее, Леклер сумел удержать позицию от посягательств оппонентов, опередив Переса ("Ред Булл") всего на 0.022 секунды).

Третьим завершил сессию 7-кратный чемпион мира Хэмилтон, отстав на 0.054 секунды. Дополнили топ-10 Сайнс ("Феррари"), Алонсо ("Альпин"), Норрис ("Макларен"), Гасли ("Альфа Таури"), Ферстаппен ("Ред Булл"), Магнуссен ("Хаас") и Цунода ( "Альфа Таури").

Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 2 октября. Старт гонки – в 15:00 по киевскому времени.