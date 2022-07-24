Леклер будет стартовать с поула на Гран-при Франции, два "Ред Булла" – позади него

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Монегаск из итальянской конюшни опередил двух представителей "Ред Булла" – Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Лучший круг в третьем сегменте квалификации Леклер проехал за 1:30.872.

Превосходство в три десятых секунды над лидером чемпионата обеспечил партнер по "Феррари" – Карлос Сайнс. Испанец выехал на трассу перед напарником и создал для того слип-стрим на быстром круге. Сайнс-младший сыграл командно, поскольку будет стартовать с последнего ряда из-за смены двигателя.

Рядом с Пересом на стартовой решетке стартует Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Его с партнером по команде Джорджем Расселлом в протоколе разделил Ландо Норрис ("Макларен"). Также в топ-10 будут стартовать Фернандо Алонсо ("Альпин"), Юки Тсунода ("Альфа Таури"), Даниэль Риккардо ("Макларен") и Эстебан Окон ("Альпин").

Для Леклера поул во Франции стал уже седьмым в сезоне-2022. Зато побеждал монегаск всего трижды. В общем зачете он уступает только Ферстаппену. Нидерландец набрал 208 очков, пилот "Феррари" – 170.

Гран-при Франции пройдет в воскресенье, 24 июля. Старт гонки – в 16:00 по киевскому времени.