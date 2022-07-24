ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Леклер стартуватиме з поула на Гран-прі Франції, два "Ред Булли" – за ним

Новость на русском →
Франція, Неділя 24 липня 2022 09:26
Леклер стартуватиме з поула на Гран-прі Франції, два "Ред Булли" – за ним Фото: Шарль Леклер мчить за сьомим поулом у сезоні-2022 (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом пілота "Феррарі" Шарля Леклера завершилася кваліфікаційна сесія на французькому автодромі "Поль Рікар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Монегаск із італійської стайні випередив двох представників "Ред Булла" – Макса Ферстаппена та Серхіо Переса. Найкраще коло в третьому сегменті кваліфікації Леклер проїхав за 1:30.872.

Перевагу в три десяті секунди над лідером чемпіонату забезпечив партнер по "Феррарі" – Карлос Сайнс. Іспанець виїхав на трасу перед напарником і створив для того сліпстрім на швидкому колі. Сайнс-молодший зіграв командно, оскільки стартуватиме з останнього ряду через заміну двигуна.

Поруч із Пересом на стартовій решітці стартуватиме Льюїс Хемілтон ("Мерседес"). Його з партнером по команді Джорджем Расселлом у протоколі роз'єднав Ландо Норріс ("Макларен"). Також у топ-10 стартуватимуть Фернандо Алонсо ("Альпін"), Юкі Тсунода ("Альфа Таурі"), Даніель Ріккардо ("Макларен") і Естебан Окон ("Альпін").

Для Леклера поул у Франції став уже сьомим у сезоні-2022. Натомість перемагав монегаск лише тричі. У загальному заліку він поступається лише Ферстаппену. Нідерландець набрав 208 очок, пілот "Феррарі" – 170.

Гран-прі Франції відбудеться в неділю, 24 липня. Старт гонки – о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що пілот "Феррарі" Леклер тріумфував на Гран-прі Австрії після старту другим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років