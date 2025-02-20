Для легкових авто, вантажівок та генераторів: Toyota розробила нову силову установку на водні

Японці обіцяють надійність як у традиційних дизельних двигунів, значне зниження вартості завдяки переходу на новий формат паливних елементів та інші виробничі процеси, а також нижчу витрату та, відповідно, збільшений запас ходу.

В установці третього покоління враховано зворотний зв'язок від клієнтів та результати випробувань за останні кілька років. Зазначається, що система стала вдвічі надійнішою, а паливна ефективність зросла у 1,2 рази порівняно з попереднім поколінням, запас ходу збільшиться на 20 відсотків. Зрештою, обходиться така установка помітно дешевше.

Водневі паливні елементи можуть бути задіяні не тільки на транспорті, від легкового до залізничного та морського, а й у стаціонарних генераторах електроенергії як аварійних чи допоміжних джерелах живлення. Детальні характеристики 3rd Gen FC System обіцяють розкрити пізніше, під час презентації на виставці International Hydrogen & Fuel Cell Expo у Токіо.