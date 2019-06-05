Легкоатлетка Магучих стала лучшей спортсменкой Украины в мае

Национальный олимпийский комитет Украины назвал лучшего спортсмена и тренера по итогам последнего месяца весны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Высокого признания удостоена 17-летняя представительница прыжков в высоту Ярослава Магучих. В мая спортсменка завоевала золото на первом этапе престижной серии соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига", который состоялся в Дохе (Катар).

Одна из самых перспективных легкоатлеток страны оставила позади серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарку Мирела Демиреву и шведку Эрику Кинси, занявшие 2 и 3 места соответственно.

Ярослава стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (196 см).

Приз лучшего тренрера вручили наставнику Ярославы Татьяне Степановой.

Напомним, что Левченко признана лучшей легкоатлеткой в Украине в 2017 году.