Легкий розгін та нестримний рух: власники сучасних авто обирають надпотужний upg100

Фірмові сорти пального для провідних автозаправних мереж – річ не нова. Але національна мережа АЗК UPG пішла ще далі, адже вона пропонує пальне не просто з поліпшеними якостями, а бензин upg100 з конкретною, вираженою у цифрах відмінністю – високим октановим числом. Крім високого октану, в цьому пальному мінімізовано вміст низькосортних органічних речовин і підвищено очищувальні властивості.

Для кого призначається високооктановий бензин і який сенс його купувати?

Насамперед, є чимало автомобілів, яким заводська інструкція прописує бензин з октановим числом не нижче 98 одиниць. Це не лише спорткари з форсованими моторами, а й звичайні сімейні машини з потужними "топовими" двигунами.

Насправді, на наших шляхах доволі багато машин, силові агрегати яких мають або могли б мати збільшену віддачу завдяки підвищеному ступеню стискування у циліндрах та особливому утворенню паливної суміші. Заправка високооктановим пальним дозволяє власникам таких автомобілів реалізовувати всі можливості їхніх моторів, за які, до речі, при купівлі авто були заплачені чималі гроші. Недаремно компанія закріпила за своїм продуктом слоган "upg100 – серцебиття твого авто".

Фото: пресофіс АЗК UPG

По-друге, upg100 доцільно використовувати водіям, які хочуть отримувати від свого двигуна трохи більше, ніж вони мають на звичайному А-95. Високооктанове пальне виключає імовірність детонації при різкому збільшенні навантаження, тож відповідно керуюча електроніка мотора не обмежує його віддачу, як це буває при перших ознаках "стукоту пальців" під капотом.

Міфи про високе октанове число у пальному

Між іншим, споживачів бензину upg100 було б ще більше, якби зникли незрозуміло де народжені байки про те, що "зависокий октан", мовляв, "пропалює дірки" у поршнях і "плавить клапани". Певно, варто ще раз нагадати, що показник октанового числа жодним чином не причетний до теплотворної спроможності пального і на швидкість процесу згорання не впливає.

Тобто температура в камерах згорання при переході на високооктановий бензин не змінюється, і ніякого негативного впливу на деталі він не чинить. Навпаки, як згадувалося вище, запобігання детонації при навантаженнях зберігає поршні від утворення тріщин та подальшого руйнування.

upg100 – європейська якість за доступною ціною

Високооктановий upg100, як і інші види пального на АЗК UPG, до речі, постачається виключно з Європи. У ланцюжку логістики задіяна максимальна кількість власних ресурсів компанії – свій термінал у Польщі, найбільший в Україні парк бензовозів та газовозів, залізничних цистерн. Тож не дивно, що навіть преміальне пальне від UPG має прийнятну ціну.

Завжди у наявності в мережі АЗК UPG

Тішить, що преміальний бензин доступний не лише мешканцям столиці та великих міст, де особливо багато потужних сучасних автомобілів. Уже протягом кількох місяців upg100 продається у всій мережі UPG на території України. До слова, національна мережа АЗК UPG першою у воєнний час розпочала продаж