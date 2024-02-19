Легкий данк Леброна не врятував Захід від фіаско в Матчі всіх зірок: момент дня в НБА

"Король" підтвердив велич у середині другої чверті протистояння зі Східною конференцією. У класній атаці Заходу він отримав передачу на хід від Джорджа та невимушено поклав згори двома руками.

Старань Джеймса та компанії не вистачило для підсумкового успіху. Команда Західної конференції без шансів поступилася (186:211). "Західняки" не виграли жодної з чвертей поєдинку.

Сам Джеймс набрав 8 очок, зробив 4 підбирання і віддав 3 передачі за майже 14 хвилин на паркеті. Найрезультативнішим став його партнер по команді Карл-Ентоні Таунс (50 пунктів). Однак, приз MVP зустрічі забрав Дем'єн Ліллард зі Сходу.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Акрона (штат Огайо), виступав у місцевій школі Сент-Вінсент – Сент-Мері. Обраний "Клівлендом" під 1-м номером драфту НБА-2003 і натепер визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард здобув чемпіонські персні НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). У 2021 році став партнером Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний "Бостон Ред Сокс" і футбольний "Ліверпуль".