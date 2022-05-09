ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Легкий блеск отчаяния". В Европе указали на беспочвенные обвинения Путина в адрес НАТО

Новина українською →
Россия, Понедельник 09 мая 2022 14:07
"Легкий блеск отчаяния". В Европе указали на беспочвенные обвинения Путина в адрес НАТО Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин продемонстрировал "легкий блеск отчаяния" в своей речи в понедельник, 9 мая, во время парада в Москве. Обосновывая целесообразность "спецоперации" в Украине, он не нашел ничего лучше, как обвинить НАТО в окружении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Я думаю, что он верит в то, во что хочет верить - легкий блеск отчаяния", - сказал Уоллес о Путине.

Уоллес напомнил, что одной из причин российского вторжения в Украину Путин назвал плотное размещение баз НАТО вокруг России.

"На долю НАТО приходится 6% его сухопутной границы. Это не окружение, если только 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО", - опроверг заявление Путина министр обороны.

Что касается баз Альянса в Украине, то Уоллес заявил, что "в Украине не было никаких баз НАТО".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на параде в Москве заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".

Напомним, 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году памятная дата омрачена новой войной, которую развязала Россия против Украины. Все подробности празднования Дня победы в России - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война в Украине
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта