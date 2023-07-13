Легіонер із Європи отримав виклик до баскетбольної збірної України

Тренерський штаб національної команди України довикликав на тренувальні збори перед прекваліфікаційним турніром до Олімпійських ігор-2024 атакувального оборонця Олександра Мішулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

Віталій Степановський вирішив розширити ростер "синьо-жовтих" у рамках підготовки до прекваліфікації перед Іграми в Парижі. 31-річний оборонець стане 15-м виконавцем у лавах збірної.

15 липня підопічні Степановського розпочнуть збори в столиці Латвії. Напередодні ФБУ оприлюднила попередній склад команди на старт відбору до Олімпіади-2024. До списку потрапили 13 баскетболістів. Згодом до них приєднається лідер молодіжки Олександр Кобзистий.

Натомість Мішула, який востаннє одягав майку збірної на Євробаскеті-2022, попередній сезон провів на Кіпрі. У складі "Керавноса" він провів 20 матчів у Дивізіоні A. Середні цифри українця – 12 очок, 2.2 підбирання, 1.6 передача та 0.2 перехоплень. Фінал плей-офф першості Мішула та компанія програли АЕКу з Ларнаки (2:3 у серії).

Попередній раунд кваліфікації до Олімпійських ігор прийме турецький Стамбул. Відбіркові матчі зіграють 12-20 серпня. "Синьо-жовті" проведуть мінімум три поєдинки – проти Болгарії, Ісландії та Туреччини.