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Легионер из Европы получил вызов в баскетбольную сборную Украины

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Рига, Четверг 13 июля 2023 15:59
Легионер из Европы получил вызов в баскетбольную сборную Украины Фото: Александр Мишула в рядах "сине-желтых" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины довызвал на тренировочные сборы перед пре-квалификационным турниром к Олимпийским играм-2024 атакующим защитником Александра Мишулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Виталий Степановский решил расширить ростер "сине-желтых" в рамках подготовки к пре-квалификации перед Играми в Париже. 31-летний защитник станет 15-м исполнителем в рядах сборной.

15 июля подопечные Степановского начнут сборы в столице Латвии. Накануне ФБУ обнародовала предварительный состав команды на старт отбора к Олимпиаде-2024. В список попали 13 баскетболистов. В дальнейшем к ним присоединится лидер молодежки Александр Кобзистый.

Мишула, который в последний раз надевал майку сборной на Евробаскете-2022, предыдущий сезон провел на Кипре. В составе "Керавноса" он провел 20 матчей в Дивизионе A. Средние цифры украинца – 12 очков, 2.2 подбора, 1.6 передача и 0.2 перехватов. Финал плей-офф первенства Мишула и компания проиграли АЕКу из Ларнаки (2:3 в серии).

Предварительный раунд квалификации к Олимпийским играм примет турецкий Стамбул. Отборочные матчи сыграют 12-20 августа. "Сине-желтые" проведут минимум три поединка – против Болгарии, Исландии и Турции.

К слову, ранее волейбольная сборная Украины обыграла Швецию в финале женской Золотой Евролиги-2023.

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