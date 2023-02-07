Легіонер гранда УПЛ поїхав на Кубок африканських націй U-20

Вінгер київського "Динамо" Самба Діалло пропустить фінальний етап підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі через поїздку на континентальний форум у складі збірної Сенегалу U-20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Діамант "біло-синіх" поїхав до молодіжки африканської команди. "Леви Теранги" готуються до КАН серед 20-річних, що пройде в Єгипті з 19 лютого по 11 березня.

Діалло – не новачок збірної. Ще в 16 років він поїхав із Сенегалом U-20 на Кубок африканських націй-2019. Тоді команда дійшла до фіналу, де в серії пенальті поступилася Малі. Сам вінгер "Динамо" зіграв 2 матчі на груповому етапі та відзначився голом у поєдинку проти збірної Буркіна-Фасо U-20.

Старт сезону 2022/23 Діалло пропустив через небажання виступати в Україні під час війни. Утім, після невдалих спроб закріпитися в Європі він повернувся до лав "біло-синіх" восени. Встиг зіграти 6 матчів у Чемпіонаті юнацьких команд, у яких забив 2 м'ячі. Ще двічі він виходив за "Динамо" в Лізі Європи.

Взимку Діалло поїхав на тренувальні збори в основній обоймі вітчизняного гранда. Керманич "Динамо" Мірча Луческу випустив сенегальця на 4 спаринги киян. Перший матч після зимової паузи "біло-сині" зіграють 4 березня проти "Інгульця".