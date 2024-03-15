Легіон "Свобода Росії": Кремль бреше про явку у Бєлгородській області, дільниці обстрілюються

Повідомлення російських офіційних ресурсів про те, що станом на 15:00 у Бєлгородській області на так званих президентських виборах проголосувало вже понад 50% виборців, не відповідають дійсності, бо область обстрілюється з боку російських добровольців, зокрема під вогнем також виборчі дільниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії" у Telegram .

"Будь-якій розсудливій людині, яка стежить за новинами, зрозуміло, що ця статистика — повний абсурд. Бєлгородська та Курська області, включно з обласними центрами, вже протягом кількох діб перебувають під постійними обстрілами… Обстрілів зазнають і виборчі дільниці", - сказано в повідомленні.

Російські повстанці стверджують, що вулиці міст порожні, в обох областях - масштабні руйнування.

"Про жодне голосування не може бути й мови: виборці Бєлгорода та Курська зараз думають про те, як врятувати свої життя. Вони шукають надійних укриттів, а не прізвища узурпатора у виборчому бюлетені", - наполягають у "Свободі Росії".

Там зазначили, що Кремль проігнорував заклики "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" щодо створення гуманітарного коридору, тому "подібна статистика виглядає скоріше як знущання з бєлгородців з боку Путіна та його кліки".

Псевдовибори у Росії