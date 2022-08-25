ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Легендарный О'Нил шокировал приверженностью теории плоской Земли

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 12:05
Легендарный О'Нил шокировал приверженностью теории плоской Земли Фото: Шакил О'Нил на спортивной пенсии (facebook.com/shaq)
Автор: Антон Федорцив

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и олимпийский чемпион Атланты Шакил О'Нил оказался поклонником псевдонаучного течения, по которому планета Земля является плоским диском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Kyle and Jackie O.

Бывший центровой "Орландо", "Лейкерс", "Финикса", "Кливленда" и "Бостона" признался в склонности доверять адептам плоской Земли. Бывший баскетболист даже привел ряд "доказательств" в подтверждение теории.

"Я сегодня летел из США в Австралию 20 часов. Я не перевернулся и не упал вниз. Говорят, что Земля вращается. Я уже 30 лет живу на берегу озера и ни разу не видел, чтобы оно двигалось влево или вправо", – заявил "Шак".

Удивленный ведущий подкаста попытался напомнить О'Нилу, что до Австралии можно добраться с обоих побережий. Однако экс-центровый уверенно добавил, что на Зеленый континент ведет "прямая линия". Уточнять, шутит ли баскетбольная легенда либо действительно верит в такие утверждения, он не стал.

О'Нил давно прославился экстравагантными заявлениями. Во время игровой карьеры он убеждал, что не имеет лишнего веса и разработал собственный индекс массы тела, хотя потерял оптимальные кондиции с дополнительными килограммами.

Кто такой Шакил О'Нил

Бывшая звезда НБА. Первый номер драфта-1992, выбранный "Орландо Мэджик".

Наибольших успехов О'Нил добился в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". С калифорнийцами он завоевал 3 чемпионских кольца (2000-2002 гг.). Еще один он взял в составе "Майами Хит" в 2006-м.

В 2000 году центровой был признан самым ценным игроком НБА. Трижды О'Нил завоевал статус MVP финалов НБА (2000-2002 гг.).

В составе сборной США баскетболист триумфовал на ЧМ-1994 и Олимпийских играх-1996. В Зал славы баскетбола попал в 2016 году, а "Лейкерс" и "Майами" навечно закрепили за О'Нилом 34-й и 32-й номера соответственно.

К слову, спринтер-рекордсмен Болт решил зарегистрировать торговой маркой фирменное празднование побед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение