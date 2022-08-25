ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Легендарний О'Ніл шокував прихильністю до теорії пласкої Землі

Новость на русском →
Четвер 25 серпня 2022 12:05
Легендарний О'Ніл шокував прихильністю до теорії пласкої Землі Фото: Шакіл О'Ніл на спортивній пенсії (facebook.com/shaq)
Автор: Антон Федорців

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації та олімпійський чемпіон Атланти Шакіл О'Ніл виявився прихильником псевдонаукової течії, за якою планета Земля є пласким диском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Kyle and Jackie O.

Колишній центровий "Орландо", "Лейкерс", "Фінікса", "Клівленда" та "Бостона" зізнався у схильності довіряти адептам пласкої Землі. Колишній баскетболіст навіть навів низку "доказів" на підтвердження теорії.

"Я сьогодні летів зі США до Австралії 20 годин. Я не перевернувся і не впав долілиць. Кажуть, що Земля обертається. Я вже 30 років мешкаю на березі озера і жодного разу не бачив, щоб воно рухалося ліворуч чи праворуч", – заявив "Шак".

Здивований ведучий подкасту спробував нагадати О'Нілу, що до Австралії можна дістатися з обох узбереж. Та екс-центровий впевнено додав, що до Зеленого континенту веде "пряма лінія". Уточнювати, жартує баскетбольна легенда чи справді вірить у такі твердження, він не став.

О'Ніл давно прославився екстравагантними заявами. У час ігрової кар'єри він переконував, що не має зайвої ваги та розробив власний індекс маси тіла, хоча втратив оптимальні кондиції з додатковими кілограмами.

Хто такий Шакіл О'Ніл

Колишня зірка НБА. Перший номер драфту-1992, обраний "Орландо Меджик".

Найбільших успіхів О'Ніл досягнув у складі "Лос-Анджелес Лейкерс". Із каліфорнійцями він завоював 3 чемпіонські перстні (2000-2002 рр.). Ще один він здобув із "Маямі Гіт" у 2006-му.

У 2000 році центровий був визнаний Найціннішим гравцем НБА. Тричі О'Ніл здобував статус MVP фіналів НБА (2000-2002 рр.).

У складі збірної США баскетболіст тріумфував на ЧС-1994 та Олімпійських іграх-1996. До Залу слави баскетболу потрапив у 2016 році, а "Лейкерс" і "Маямі" навічно закріпили за О'Нілом 34-й і 32-й номери відповідно.

До слова, спринтер-рекордсмен Болт вирішив зареєструвати торговельною маркою фірмове святкування перемог.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження