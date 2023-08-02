Легендарний воротар Буффон завершив кар'єру в 45 років

45-річний воротар оголосив про завершення активних виступів. Останні два сезони він провів у рідній "Пармі" в італійській Серії B.

У складі пармезанців Буффон дебютував на дорослому рівні ще в сезоні 1995/96. У 2001 році він перебрався до туринського "Ювентуса", де провів 20 років із перервою на виступ у складі "Парі Сен-Жермен" у сезоні 2018/19. Кольори збірної Італії кіпер захищав у 1997-2018 рр.

"Це все, друзі. Ви дали мені все, я віддав вам усе. Ми зробили це разом", – лаконічно заявив про кінець кар'єри сам Буффон і додав відео з головними віхами трьох десятиліть у великому футболі.

Про вихід на спортивну пенсію культовий воротар задумався після сезону 2022/23, коли "Парма" не змогла повернутися до Серії А. Влітку він отримав пропозицію про переїзд до Саудівської Аравії. Неназваний тамтешній клуб пропонував 2-річний контракт і зарплату 15 млн євро за сезон.

Хто такий Джанлуїджі Буффон

Уродженець міста Карррара в Тоскані, до структури "Парми" потрапив у 13 років. На рівні Серії А дебютував у 17, коли вийшов у старті "хрестоносців" на поєдинок проти "Мілана" в листопаді 1995-го.

У складі "Парми" виграв Кубок і Суперкубок Італії та здобув Кубок УЄФА 1998/99. "Золотий" період кар'єри воротаря припав на "Ювентус". Із туринцями 10 разів став чемпіоном Італії, залишившись у команді навіть після примусового пониження до Серії B. За сезон у ПСЖ виграв чемпіонат і Суперкубок Франції.

За збірну Італії дебютував у 1997 році. Загалом провів 176 матчів у лавах "Скуадри Адзурри", став чемпіоном світу-2006 та дійшов до фіналу Євро-2012.