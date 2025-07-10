Легендарний Модріч зіграв останній матч за "Реал" та узгодив контракт з іншим грандом

Останній матч за "Реал"

Модріч зіграв свій останній матч в складі "вершкових" в півфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ, вийшовши на 64-й хвилині замість Беллінгема. Його команда поступилась парижанам – 0:4 та завершила виступи на турнірі. У сезоні‑2024/25 хорват провів за "Реал" 63 матчі, віддав 9 асистів і забив 4 голи.

Модріч приєднався до "Реала" влітку 2012 року, перейшовши з лондонського "Тоттенхема" за 35 мільйонів євро. За 13 сезонів у складі "вершкових" він виграв 28 трофеїв, включаючи шість Ліг чемпіонів, чотири титули чемпіона Іспанії та два Кубки країни. У 2018 році хорват отримав "Золотий м'яч", ставши першим гравцем, який перервав гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Продовження в "Мілані"

За даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, 39‑річний хорват перейде до "Мілана" на правах вільного агента. Контракт із "россонері" вже погоджено – він буде розрахований на один рік, до червня 2026-го.

Перехід вже підтвердив і новий головний тренер "Мілана" Массіміліано Аллегрі. В італійському гранді Модріч стане одним із ключових гравців середньої лінії: його досвід і інтелект можуть стати важливою підтримкою для молодих партнерів. Аллегрі наголосив, що хорват стане важливим компонентом оновленої команди, яка націлена повернутися до Ліги чемпіонів.

Хто такий Лука Модріч

Хорватський півзахисник, народився 9 вересня 1985 року в місті Задар. Свою професійну кар'єру розпочав у загребському "Динамо", після чого перейшов до англійського "Тоттенхема", а в 2012 році приєднався до мадридського "Реала".

Модріч є капітаном збірної Хорватії, за яку провів 186 матчів і забив 27 голів. У складі "картатих" грав у фіналі чемпіонату світу в 2018 році та півфіналі – в 2022-му.