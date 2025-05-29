Легендарний Land Rover Defender оновили: ось як він виглядає зараз

Так, фари зберегли колишню конструкцію, але тепер при включенні вони відображають фірмову графіку. Протитуманки увійшли до стандартного оснащення, а ліхтарі з класичним дизайном із чотирьох квадратів отримали затемнені лінзи. Також трохи змінилися бампери, вставки на капоті та бічні вентиляційні отвори.

Є й новий варіант колісних дисків – 22-дюймові семиспицеві Diamond Turned Dark Grey. У палітру кольорів кузова включені зелений Woolstone Green та сірий Borasco Grey, натхненні водоспадом у Британії та срібною копальнею в Каліфорнії.

А для варіанта OCTA з 4,4-літровим V8 приготували особливий відтінок – темно-синій Sargasso Blue з графітовими акцентами. Крім того, за доплату для екстремального Defender доступні декор із вуглецевого волокна, матова захисна плівка, чотири колірні схеми салону та особливі 20-дюймові ковані диски.

Усередині авто встановили екран діагоналлю 13,1 дюйма замість колишнього 11,4-дюймового монітора та переробили центральну консоль. Також у авто додали систему контролю за станом водія та адаптивний позашляховий круїз-контроль.

Персоналізувати Defender пропонують за допомогою фірмових аксесуарів, наприклад, чорного багажника на дах, переднього щитка та накладок на пороги. Версію OCTA можна дооснастити лебідкою з тяговим зусиллям 4,5 тони та покриттям із вуглецевого волокна.