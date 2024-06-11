Легендарний "Борсук". Що відомо про командувача Сил безпілотних систем Сухаревського

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Про те, що міністр оборони Рустем Умєров призначив Сухаревського, стало відомо вчора ввечері.

"Згідно з наказом міністра оборони України від 10 червня 2024 року, полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України", - повідомили в Генштабі.

Зазначимо, Сили безпілотних систем - це майбутній рід військ у складі ЗСУ. Який відповідатиме за застосування повітряних, надводних, підводних безпілотників та роботизованих систем.

До російсько-української війни

Вадим Сухаревський народився 6 жовтня 1984 року у Берегові (Закарпатська область). Закінчив Мукачівський ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою.

З лютого до жовтня 2004 року брав участь у миротворчій місії в Іраку у складі 6-ї окремої механізованої бригади. Учасник битви за Ель-Кут. Це триденні бої у квітні 2004-го, коли миротворців атакували шиїтські бойовики Армії Магді. Українці прийняли бій та кілька годин утримували об'єкти, після чого вийшли з оточення з мінімальними втратами.

Після повернення з Іраку вступив до Львівського інституту Сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка" на спеціальність бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів. Закінчив військовий виш у 2009 році.

У 2011 році отримав звання старшого лейтенанта і став командиром аеромобільної роти 80-го окремого аеромобільного полку з базуванням у Львові. Був відзначений як один із найкращих командирів рот цього полку.

Період АТО на Донбасі

Сухаревський брав участь у відитті російської агресії з 2014 року. Командира з позивним "Борсук" називають легендою російсько-української війни. Саме він віддав перший наказ відкрити вогонь по російським бойовикам.

Понад 50 озброєних диверсантів на чолі з Ігорем "Стрєлковим" Гіркіним захопили Слов'янськ 12 квітня. Вже 13 числа на розвідку до передмістя вийшла група спецназу СБУ "Альфа". Група зупинилася у селі Семенівка поспілкуватися з місцевими жителями, коли терористи під'їхали на легковому авто та розпочали стрілянину з автоматів. Водночас із лісопосадки український спецназ обстрілювала інша група.

На допомогу прийшли десантники 3-ї роти 80-ї аеромобільної бригади. Військові мали наказ не відкривати вогонь, але командир роти, на той момент старший лейтенант Вадим Сухаревський вступив у бій, сам зайнявши місце стрільця в бронетранспортері. У результаті кулеметним вогнем вдалося придушити супротивника, який незабаром відступив.

"Я дав команду висунутись на БТРах уперед і сам сів на місце стрільця, щоб вся відповідальність за це рішення була на мені. Вогонь на ураження я вирішив відкрити сам", - згадував він.

У серпні отримав поранення у боях під Красним (Луганська область). Три кулі потрапили у бронежилет, одна - у ногу. Після вибуху гранати він впав, втратив свідомість і був евакуйований з поля бою.

До 2016 року навчався у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

З 2016 року був командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Виконував завдання на Маріупольському напрямі. У червні 2020 року отримав звання підполковника, а вже наступного року очолив штаб 35-й. бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського

Повномасштабна війна

Останні чотири роки до 2022-го Сухаревський служив у Маріуполі, де за дев'ять місяців до повномасштабного вторгнення отримав квартиру.

З початком великої війни пішов на підвищення. Наприкінці березня 2022-го його призначили командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Її головні сили були в Олешках під Херсоном, потрапили в оточення і зазнали великих втрат. Сухаревський прийняв під командування залишки бригади, яка вирвалася із оточення.

"Перше, що я зробив - почав змушувати всіх нормально закопуватись і облаштовувати якісну оборону", - казав він і згадував, як довелося приймати багато вольових кадрових рішень.

18 червня 2022-го був нагороджений званням Героя України за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. На той момент уже мав військове звання полковника.

Влітку очолив наступ на ділянці між Миколаєвом та Херсоном. Його підрозділи першими увійшли до Херсонської області та прорвали російську оборону. Повідомлялося, що бійці Сухаревського вдавалися до нестандартних підходів. Зокрема, модифікували акумулятори у цивільних дронах DJI Mavic, щоб вони могли долати більшу відстань.

9 листопада 2022 року бригада зайняла село Зелений Гай, завдяки чому Херсон став доступним для артилерії. Вже за два дні російські окупанти відступили з обласного центру.

Потім бригаду перекинули на донецький напрямок. За словами Сухаревського, його бійці постачали дронами ще вісім бригад, налагодивши власне виробництво, ремонт FPV-дронів та боєприпасів для них.

У серпні 2023 року він казав, що будинок у Маріуполі, де мешкав разом із сім'єю, знищено росіянами. Комбриг тримав оборону Сході і мріяв повернутися додому.

"Милуємося видами Донецька, який, сподіваюся, скоро повернеться в лоно української державності", - наголосив він в одному з інтерв'ю.

У команді головкома Сирського

У лютому 2024 року президент Зеленський повністю перезавантажив керівництво Збройних сил. На зміну умовній команді Валерія Залужного прийшла команда Олександра Сирського, яка має реалізувати нову стратегію перемоги у війні з Росією.

Сухаревський був призначений заступником головкому. Як зазначав президент, його напрямок - безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Указ про створення Сил безпілотних систем Зеленський підписав також у лютому.

"Це те, що має дати цілком конкретний результат вже найближчим часом. Цей рік має стати вирішальним у багатьох аспектах. І, мабуть, на полі бою", - казав він.

Створення сил безпілотних систем продиктовано величезним впливом безпілотників на перебіг бойових дій. На думку міністра оборони Рустема Умєрова, безпілотні системи взагалі можуть стати зброєю української перемоги.

Нові організаційні можливості дозволять не лише створити окремі штатні посади для роботи із дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників. Крім того, відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та передачі їх у війська.

Вважається, що завдяки Силам безпілотних систем у майбутньому Україна зможе нівелювати кількісну перевагу росіян за багатьма видами озброєнь. У травні Кабінет міністрів підтримав створення окремих військ, а Міноборони готує відповідний законопроект.

10 червня першим командувачем сил безпілотних систем був призначений Вадим Сухаревський. Який має втілити усе це в реальність.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані з відкритих джерел, стаття Forbes, інтерв'ю Вадима Сухаревського для "Укрінформу" та проекту "Ремовська Інтерв'ю", заяви президента Володимира Зеленського.