UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Легендарна українка може потрапити в Зал слави ФІБА: що про неї відомо

Фото: Марина Ткаченко під час естафети олімпійського вогню Ігор-2004 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України клопотатиме перед Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) щодо включення олімпійської чемпіонки та дворазової чемпіонки Європи Марини Ткаченко до Залу баскетбольної слави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Напередодні у столиці відбулося засідання виконкому ФБУ. Серед питань порядку денного опинилося і звернення до ФІБА стосовно включення 57-річної українки до Залу слави.

Ткаченко там може скласти компанію іншому українцю – Олександру Волкову. Важкий форвард київського "Будівельника" та низки інших команд, олімпійський чемпіон Сеула був введений до Залу слави ФІБА в 2020 році. Наразі в списку увіковічнених 21 баскетболістка.

Ткаченко – найсильніша баскетболістка в історії України. У 1991 році стала чемпіонкою Європи в складі збірної СРСР, а в 1995-му – в складі збірної України. Разом із Об'єднаною командою (СНД) тріумфувала на Олімпійських іграх у Барселоні (1992).

Хто така Марина Ткаченко

Уродженка Мукачева. Баскетболістка, тренерка, функціонерка.

Розпочинала та левову частку ігрової кар'єри провела в київському "Динамо". Також захищала кольори кишинівської "Молдови", запорізької "Козачки", німецького "Бохума", угорського "Сомбатхея". Виступи в столичному ТІМ-СКУФі поєднувала з тренерською роботою.

Альтернативний київський клуб заснувала в 1997 році разом із чоловіком – Ігорем Ткаченком. Його ім'я (прізвисько – "Череп") пов'язують із кримінальним світом, був убитий у 2001-му.

До слова, напередодні "Прометей" здолав "Венецію" у групі A баскетбольного Єврокубка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБаскетбол