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Легендарна українка може потрапити в Зал слави ФІБА: що про неї відомо

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Київ, Четвер 22 грудня 2022 15:33
Легендарна українка може потрапити в Зал слави ФІБА: що про неї відомо Фото: Марина Ткаченко під час естафети олімпійського вогню Ігор-2004 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України клопотатиме перед Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) щодо включення олімпійської чемпіонки та дворазової чемпіонки Європи Марини Ткаченко до Залу баскетбольної слави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Напередодні у столиці відбулося засідання виконкому ФБУ. Серед питань порядку денного опинилося і звернення до ФІБА стосовно включення 57-річної українки до Залу слави.

Ткаченко там може скласти компанію іншому українцю – Олександру Волкову. Важкий форвард київського "Будівельника" та низки інших команд, олімпійський чемпіон Сеула був введений до Залу слави ФІБА в 2020 році. Наразі в списку увіковічнених 21 баскетболістка.

Ткаченко – найсильніша баскетболістка в історії України. У 1991 році стала чемпіонкою Європи в складі збірної СРСР, а в 1995-му – в складі збірної України. Разом із Об'єднаною командою (СНД) тріумфувала на Олімпійських іграх у Барселоні (1992).

Хто така Марина Ткаченко

Уродженка Мукачева. Баскетболістка, тренерка, функціонерка.

Розпочинала та левову частку ігрової кар'єри провела в київському "Динамо". Також захищала кольори кишинівської "Молдови", запорізької "Козачки", німецького "Бохума", угорського "Сомбатхея". Виступи в столичному ТІМ-СКУФі поєднувала з тренерською роботою.

Альтернативний київський клуб заснувала в 1997 році разом із чоловіком – Ігорем Ткаченком. Його ім'я (прізвисько – "Череп") пов'язують із кримінальним світом, був убитий у 2001-му.

До слова, напередодні "Прометей" здолав "Венецію" у групі A баскетбольного Єврокубка.

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