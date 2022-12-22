Легендарная украинка может попасть в Зал славы ФИБА: что о ней известно

Федерация баскетбола Украины будет ходатайствовать перед Международной федерацией баскетбола (ФИБА) о включении олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки Европы Марины Ткаченко в Зал баскетбольной славы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Накануне в столице прошло заседание исполкома ФБУ. Среди вопросов повестки дня оказалось и обращение к ФИБА по включению 57-летней украинки в Зал славы.

Ткаченко там может составить компанию другому украинцу – Александру Волкову. Тяжелый форвард киевского "Будивельника" и ряда других команд, олимпийский чемпион Сеула был введен в Зал славы ФИБА в 2020 году. Сейчас в списке увековечен 21 баскетболистка.

Ткаченко – сильнейшая баскетболистка в истории Украины. В 1991 году стала чемпионкой Европы в составе сборной СССР, а в 1995-м – в составе сборной Украины. Вместе с Объединенной командой (СНГ) торжествовала на Олимпийских играх в Барселоне (1992).

Кто такая Марина Ткаченко

Уроженка Мукачево. Баскетболистка, тренер, функционер.

Начинала и львиную долю игровой карьеры провела в киевском "Динамо". Также защищала цвета кишиневской "Молдовы", запорожской "козачки", немецкого "Бохума", венгерского "Сомбатхея". Выступления в столичном ТИМ-СКУФе совмещала с тренерской работой.

Альтернативный киевский клуб основала в 1997 году вместе с мужем – Игорем Ткаченко. Его имя (прозвище – "Череп") связывают с криминальным миром, был убит в 2001-м.