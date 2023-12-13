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Легенда збірної Італії оголосив про завершення кар'єри

Лос-Анджелес, Середа 13 грудня 2023 11:29
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Легенда збірної Італії оголосив про завершення кар'єри Фото: Джорджо К'єлліні 18 років захищав кольори "Скуадри Адзурри" (figc.it)
Автор: Антон Федорців

Багаторічний лідер оборони національної команди Італії Джорджо К'єлліні вирішив остаточно повісити бутси на цвях після завершення сезону в північноамериканській Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.

39-річний центрбек завершив виступи на професіональному рівні. Останні півтора року він провів у складі американського "Лос-Анджелеса".

К'єлліні в дорослому футболі дебютував ще в сезоні 2000/01 в італійській Серії C1. До Серії A оборонець дістався за кілька років, де спершу одягнув футболку "Фіорентини". До лав збірної Італії його 20-річного викликав легендарний Марчелло Ліппі. Найдовше К'єлліні захищав кольори туринського "Ювентуса" (17 сезонів).

"Ти був накрасивішою і найнасиченішою подорожжю мого життя. Ти був усім для мене. З тобою я пройшов унікальний та незабутній шлях. Однак, тепер настав час для нових розділів, зустрічей з новими викликами та запису нову важливих і захопливих життєвих сторінок", – написав К'єлліні.

Хто такий Джорджо К'єлліні

Уродженець Пізи, вихованець академії "Ліворно". У лавах рідної команди взяв участь у чотирьох сезонах на початку 00-х.

Перед кампанією 2004/05 опинився в складі "Фіорентини". Через рік перебрався до "Ювентуса". Із туринцями завоював 9 Скудетто, по 5 Кубків і Суперкубків Італії, двічі виходив у фінали Ліги чемпіонів. Також виграв титули в Серії B і Серії C1. Влітку торік опинився в "Лос-Анджелесі", з яким тріумфував у МЛС сезону-2022.

У складі збірної Італії зіграв 117 поєдинків, у яких забив 8 м'ячів. Регулярним виконавцем національної команди став у 2007 році, тож переможний Мундіаль-2006 пропустив. Здобув "бронзу" на Олімпіаді-2004 та тріумфував на Євро-2020.

До слова, раніше пригадали дебют Буффона в чемпіонаті Італії на фоні завершення кар'єри.

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