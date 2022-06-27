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Легенда Серии А стал мэром Вероны

Фото: Дамиано Томмази в кругу поклонников (facebook.com/damianotommasiofficial)
Автор: Антон Федорцив

Бургомистром итальянской Вероны стал бывший полузащитник национальной команды и чемпион Италии-2001 Дамиано Томмази.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты выборов.

48-летний экс-футболист победил во втором туре выборов. Кандидат от левоцентристской коалиации набрал 53,40% голосов горожан.

Томмази является уроженцем Неграра – пригорода Вероны. Именно в составе "Вероны" он дебютировал на профессиональном уровне в 1993 году. Тремя годами позже он перебрался в столичную "Рому". Именно защищая цвета "волков" итальянец добился наибольших успехов.

За римлян Томмази выступал в 1996-2006 гг., провел 349 матчей во всех турнирах (21 гол, 20 ассистов) и завоевал Скудетто 2000/01 и Суперкубок Италии-2001. В составе сборной Италии сыграл 25 поединков (2 мяча) и участвовал в ЧМ-2002. На склоне карьеры поиграл за испанский "Леванте", английский КПР и китайский "Тяньцзынь Теда".

После завершения игровой карьеры Томмази выбрал менеджерский путь. Сначала он основал в Китае компанию, которая должна была налаживать сотрудничество между Поднебесной и Европой в сфере футбола. А в 2011 году экс-хавбек возглавил профсоюзную Ассоциацию итальянских футболистов.

В должности мэра Вероны Томмази будет пытаться реализовать свою программу. Ее основными пунктами стали поддержка молодежи и гуманитарного сектора, защита окружающей среды, внедрение инноваций и улучшение уровня жизни.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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