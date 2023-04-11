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Легенда "Будівельника" очолив жіночу збірну України з баскетболу

Фото: Євген Мурзін працював і в чоловічому, і в жіночому баскетболі (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Виконавчий комітет Федерації баскетболу України призначив Євгена Мурзіна головним тренером жіночої національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

57-річний фахівець пішов на підвищення. Донедавна він був асистентом керманича "синьо-жовтих" Срджана Радуловіча та провів із ним кваліфікаційний турнір Євробаскета-2023 серед жінок.

Мурзін у 2015-2019 рр. тренував чоловічу збірну України. Тепер він став другим фахівцем в історії вітчизняного баскетболу після Володимира Рижова, який працював із обома національними командами. Останній привів дівчат до головного досягнення епохи Незалежності – титулу чемпіона Європи-1995.

Натомість тренерська кар'єра Мурзіна розпочалася в "Будівельнику". На чолі столичного гранда він працював у 2000-2008 рр. Пізніше тренував "Черкаські Мавпи", "Говерлу" з Івано-Франківська, "Київ-Баскет", "Харківських Соколів". Перед сезоном 2022/23 повернувся до "Говерли" та фінішував із прикарпатцями на 6-й сходинці Суперліги.

Мурзін-баскетболіст зробив собі ім'я в "Будівельнику". Він був частиною колективу, що в 1989 році здобув єдиний чемпіонський титул у радянський період. Пізніше двічі став чемпіоном України. Також Мурзін грав в Ізраїлі та Словаччині, а в Україні захищав кольори "Київ-Баскета" та "Одеси".

До слова, раніше Суперліга роздала індивідуальні нагороди за підсумками сезону 2022/23.

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