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Легенда "Будивельника" возглавил женскую сборную Украины по баскетболу

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Киев, Вторник 11 апреля 2023 16:29
Легенда "Будивельника" возглавил женскую сборную Украины по баскетболу Фото: Евгений Мурзин работал и в мужском, и в женском баскетболе (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины назначил Евгения Мурзина главным тренером женской национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

57-летний специалист пошел на повышение. До недавнего времени он был ассистентом наставника "сине-желтых" Срджана Радуловича и провел с ним квалификационный турнир Евробаскета-2023 среди женщин.

Мурзин в 2015-2019 гг. тренировал мужскую сборную Украины. Теперь он стал вторым специалистом в истории отечественного баскетбола после Владимира Рыжова, работавшего с обеими национальными командами. Последний привел девушек к главному достижению эпохи Независимости – титулу чемпиона Европы-1995.

В свою очередь тренерская карьера Мурзина началась в "Будивельнике". Во главе столичного гранда он работал в 2000-2008 гг. Позже тренировал "Черкасские Мартышки", "Говерлу" из Ивано-Франковска, "Киев-Баскет", "Харьковских Соколов". Перед сезоном 2022/23 вернулся в "Говерлу" и финишировал с прикарпатцами на 6-й строчке Суперлиги.

Мурзин-баскетболист сделал себе имя в "Будивельнике". Он был частью коллектива, который в 1989 году завоевал единственный чемпионский титул в советский период. Позже дважды стал чемпионом Украины. Также Мурзин играл в Израиле и Словакии, а в Украине защищал цвета "Киев-Баскета" и "Одессы".

К слову, ранее Суперлига раздала индивидуальные награды по итогам сезона 2022/23.

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