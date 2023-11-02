Легенда "Барселони" відновить тандем із Мессі в "Інтері Маямі"

Колишній форвард іспанської "Барселони" Луїс Суарес продовжить кар'єру в американському "Інтері Маямі". Зараз він захищає кольори бразильського "Греміо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

36-річний нападник близький до переїзду в МЛС. Забивний уругваєць, найімовірніше, розпочне сезон-2024 у складі флоридців.

Суарес провів перемовини з менеджментом "Інтера Маямі". До лав "чапель" він повинен приєднатися в статусі вільного агента. Контракт форварда з "Греміо" чинний до 31 грудня, а новий договір ветеран нібито підписувати не збирається.

На грудень Суарес запланував поїздку до США. Там він задумав провести фінальні переговори з "Інтером Маямі". Американський клуб готовий запропонувати уругвайцю контракт за схемою 1+1. Суарес відновить дует із Ліонелем Мессі, пліч-о-пліч із яким провів 6 сезонів у "Барсі".

Хто такий Луїс Суарес

Уродженець міста Сальто, вихованець "Насьйоналя" з Монтевідео. На дорослому рівні він дебютував ще в сезоні-2005.

До Європи форвард переїхав перед сезоном 2006/07. Провів рік у складі нідерландського "Гронінгена", а потім відіграв 3,5 сезони за амстердамський "Аякс". Звідти взимку 2011 року перебрався до "Ліверпуля". Влітку 2014-го "Барса" викупила уругвайця за майже 82 млн євро.

Пізніше захищав кольори мадридського "Атлетіко", рідного "Насьйоналя" і "Греміо". У складі збірної Уругваю з 2007 року провів 137 матчів (68 м'ячів). Серед трофеїв Суареса – чемпіонські титули Уругваю, Нідерландів та Іспанії, Ліга чемпіонів 2014/15, Копа Амеріка-2011.