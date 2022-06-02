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Легенда АПЛ получил орден Британской империи

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Лондон, Четверг 02 июня 2022 13:58
Легенда АПЛ получил орден Британской империи Фото: Рио Фердинанд (facebook.com/RioFerdinandOfficial)
Автор: Антон Федорцив

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд удостоился ордена Британской империи от королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МЮ.

Бывший футболист попал в список награжденных по случаю дня рождения королевы. 43-летний англичанин получил рыцарский орден степени офицера за заслуги перед футболом и благотворительность.

Еще в годы игровой карьеры Фердинанд основал благотворительный фонд, пытающийся решить проблемы неравенства. С 2012 года фонд оказал помощь свыше 10 тысячам нуждающихся.

"Когда рос в Пекхэме (район Лондона – ред.), я никогда не мечтал, что когда-то это произойдет, поэтому представление к награде стало для меня честью и сюрреализмом", – прокомментировал вручение ордена Фердинанд.

Экс-защитник является воспитанником "Вест Хэма". В родной команде он провел 5,5 сезонов и перебрался в "Лидс". Перед сезоном 2002/03 Фердинанд перешел в "Манчестер Юнайтед".

На "Олд Траффорд" центрбек сыграл 12 сезонов и завоевал 6 чемпионских титулов, триумфовал в Лиге чемпионов 2007/08 и другие трофеи. Завершил карьеру Фердинанд в составе "Куинз Парк Рейнджерс" в 2015 году.

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