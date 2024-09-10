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Легальний гральний бізнес збільшив платежі податків більш ніж в два рази до майже 12 млрд гривень

Фото: легальний гральний бізнес збільшив платежі податків більш ніж в два рази до майже 12 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Організатори азартних ігор за вісім місяців 2024 року сплатили до держбюджету України 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зазначається, що за 2023 рік гральний бізнес сплатив 10,4 млрд грн податків. Це в 51 раз більше, ніж у довоєнному 2021-му. Порівняно з 2022 роком, надходження податків від грального бізнесу зросли в 14 разів.

Нагадаємо, за перше півріччя гральний бізнес сплатив до бюджету податками 8,4 млрд грн, що майже в три рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Зокрема компанія Favbet за 6 місяців 2024 сплатила до бюджету понад 3,1 млрд грн.

Раніше зазначалось, що легальний гральний бізнес збільшив платежі до бюджету втричі.

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Гральний бізнес